Otvorila dušu: Dušica Topić prgovorila o svom odnosu sa Kristijanom, priznala da joj je jako drag, ali ovo je problem u njihovom odnosu! (VIDEO)

Iskrena!

Voditeljka Milica Kon ušla je na imanje ''Farme 8'' kako bi sa Dušicom Topić uradila intervju. Naime Dušica je progovorila o mnogim aktuelnim temama u Farmerskoj kući, a potom i svom odnosu sa Kristijanom Golubovićem.

Dušice celo imanje se vrti oko tebe, kako se osećaš povodom toga? - upitala je Milica.

- Ne hrani me to, ja se čak šta više osećam katastrofa - rekla je Dušica.

- Imaš pažnju najjačeg igrača - rekla je Milica.

- Ne shvatam šta to znači, ali ja ne osećam šou kao takmičanje. Jesam kreativna, ali kada to traje dugo, mnogo negative ima. Mnogo je licemerno ovde, a ja sam navikal da budem skromna. Čim je ljubomora tu, ja to ne volim. Osećam negativu, ja nikad nisam zavidela drugima, uvek sam čestitala svakome na pobedi - rekla je Dušica.

- U kakvim si odnosima ove nedelje sa Kristijanom? - upitala je Milica.

- Najviše mi prija njegova energija, ali dobri smo. Od poečtka smo super, ja sam kao ženski Kristijan - rekla je Dušica.

- Ti si jedina koja može da mu izađe na crtu u mnogim stvarima. Šta se sad dešava između vas? - upitala je Milica.

- Imali smo odnos od ljubavi do mržnje, ali ja ne verujem nikome. Mislim da je sve što se ovde učnini proračunato, sve što se učini je odlično za šou. On i ja imamo pozitivne teme za razgovor. Drag mi je, ali je strašno prevrtljiv. On uvek gleda sebe. Ja nisam tražila njegovu zaštitu, takva sam da mogu bez svakog. Gušila me njegova zaštita, pa je eskaliralo onako kako jeste. On ne dozvoljava da mu se išta kaže, ja sam htela više puta da pričam sa njim o raznim temima - rekla je Dušica.

Je l' te Kristijan razočarao? - upitala je Milica.

- Jeste, još na početku. On sve pokuša kroz šalu, pa uvali. Ma daj, ja odmah dignem svoj gard. Uvek osetim zlu nameru u grudima - rekla je Dušica.

- Neverovatno mi je da imaš takvo mišljenje o Kristijanu? - upitala je Milica.

- Ja kad se opečem, to je kraj. Milsim da igra igru, igram i ja - rekla je Dušica.

Autor: N.P.