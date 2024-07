Nije se suzdržala: Jelena se osamila sa Lejdi Di, pa joj otvorila dušu o aferi sa Rajačićem i odnosu sa Ivanom (VIDEO)

Iskrena do koske!

Jelena Ilić Marinković sela je sa Lejdi Di kod hotela, te joj je otvorila dušu o odnosu i aferi sa Urošem Rajačićem.

- Kad je Darjan nominovan da ispadne, ja plačem, on me grli i kao što plačem... Ja sam mislila da se to nikada neće otkriti i bilo mi je zanimljivo koliko ja u šali napominjem neke stvari, a mog muža ne zanima šta ja pričam, on se totalno isključio - rekla je Jelena.

- E sad, da li se isključio ili ima totalno poverenje - rekla je Lejdi Di.

- Htela sam par puta da mu kažem: "Je l' moguće da ja mogu da radim šta hoću, a da ti mene ne primećuješ?", ja sam skoro sa njim htela da razgovaram i pre ovoga o toj vantelesnoj i to, on je rekao da o tome ne pričamo ovde... Ja sam shvatila da nemam grižu savesti jer sam shvatila da ga kao žena ne zanimam u tom smislu - rekla je Jelena.

Autor: Nikola Žugić