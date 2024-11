Jelena se zaletela na Kristijana! Ponovo aktivirala aferu 'dva prstića', pa otkrila da je Kristijan zaljubljen u OVU farmerku (VIDEO)

Pune ruke posla za obezbeđenje!

Kristijan Golubović tokom sastanka večeras provocirao je Jelenu Golubović, a ona je fizički nasrnula na njega pa je reagovalo i obezbeđenje. Optužila ga je i da je zaljubljen u Dušicu Topić.

- Zato što provocira, je l' hoće da ga dodirnem, mogu samo šamar da mu lupim -rekla je Jelena.

- Kristijane zašto je trugeruješ? Vidiš da te on mami, on će da sanja celu noć kako ti skačeš -rekla je Milica.

- Ja sam rekla da je on zaljubljen u Dušicu, zato što jedino on skače. Ja kažem da nas je Dušica nazvala Hitlerovcima, on kao inteligentan muškarac kaže: "ti si vozila mercedes" -prepričala je Jelena.

- Danas još Dušica je, ne znam da li smem da kažem. Ona je dva prsta stavila u ribicu i sebi u usta -otkrila je Jelena, pa je voditeljka pozvala Dušicu da demonstrira šta je uradila.

Detaljnije pogledajte u video prilogu.

Autor: M. Vićović