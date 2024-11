Odmah ga saslušala i posavetovala!

Kristijan Golubović je danas imao žutu minutu, pa je otkrio Lili Stevanović da bi otišao napolje, odnosno, preskočio ogradu.

- Imaš decu, imaš sve, što bi preskakao, zašto bi to radio? Kad si izdržao toliko... Izdrži još malo... Poslednja nedelja proleti... Nemoj to slučajno da si uradio... Ako ja ispadnem, što bi ti uradio to? - rekla je Lili.

- Što ti da ispadneš, ti imaš dobru dušu - rekao je Kristijan.

