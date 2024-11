Lepo je posavetovala.

Aleksandra Jakšić saopštila je Andrei Anđelković da nije više klinka, i da mora da preuzme odgovornost u svoje ruke.

- Vidiš, to da li si trudna, van pameti je da to pominjete, a nemate informaciju uopšte. Budi iskrena, ono što stvarno hoćeš... - rekla je Aleksandra.

- Bojim se da se ne zaplačem, pa da me napadnu kao svaki put - rekla je Rea.

- Neće, samo nemoj da se smeješ kao ludača. Šta te briga za druge, reci ono što misliš, olakšaj se - rekla je Aleksandra.

- Kad zabodem na krevetu sama, tad me stigne sve. Ceo dan razmišljam da li će mi moji oprostiti. Juče mi je rekao jednu stvar koja me je mnogo povredila, rekao mi je nešto za mamu, a to mi je bolna tačka. Ena i Džoni su me se odrekli, sami su rekli- rekla je Rea.

- Nisu, ne lupaj. Samo su malo razočarani - rekla je Aleksandra.

Autor: S. J.