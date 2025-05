Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević najavio je učesnicima "Elite" naredni video snimak, na kom je prikazano kako Dragana Stojančević i Jovana Tomić Matora razmenju nežnosti u kupatilu, te je na kraju Dragana prva poljubila Matoru.

- Dragana, više se ne kriješ, evo ovde si ti nju prva poljubila - rekao je Milan.

- Jesam, poljubila sam je. Ona je donela odluku - rekla je Dragana.

- Ljuta sam zbog njenih odgovaranja, sinoć na primer, uvrti, pa pravi budalom nas, pravi budalom mene, sebe, svoje roditelje...Ja sam rekla da ću ja opet da budem monstrum i predator, priča da sam odlučila da se odvojimo, jer sam joj u besu to sinoć rekla - rekla je Matora.

- Ja sam na Matorinoj strani ovde, ja vidim kada je Dragana sa njom kod kreveta, to je sve osim što nisam videla poljubac ili neku vrstu intime. Žena je izluđujuća, sada me još više nervira i ide na živce. Što se mene tiče, ovde se često čuje to o roditeljima, ma koji bre roditelji?! Pa ona ima 33 godine - rekla je Kačavenda.

- Oni su sada zvanično u vezi, napolju se sve videlo da su u vezi i onda mi nije jasno zašto Dragana ne kaže lepo, jer ovo nije stvar rekla, ne rekla, ona jedno radi i misli da će rečima prikriti ono što radi - rekao je Đedović.

- Ja mislim da će njena majka ubrzo da se oglasi i da će Dragana tek tada da shvati težinu cele ove situacije, ja nju kapiram, ona je pogubljena. Ona nema oduševljenje što je ovo uradila - rekao je Mića.

- Ja već vidim deža vi MC Aleks, Mića priča da se pogubila, ona ćuti i sluša Miću - skočila je Matora.

- Ja ne znam zašto treba Dragana da ustane i da kažu da su u vezi, meni su oni u vezi od prvog dana. Nakon pročitane čestitke, mislim pisma, tu ništa nije čestitano, Draganina odluka da bude sa Matorom je odluka kao takva...Ovo što su sada Kačavenda i Đedović rekli da ne vide krivicu Matorinu...Jer ti nije dokaz to što se odrekla porodice?! - rekao je Ivan.

- Kakvi odrekla porodice?! Boli me uvo, ja nisam kriva, ona me je muvala, htela je komunikaciju, nek ona misli na njenu majku, ne ja, boli me ku*ac, imam i ja svog oca, ne mogu više da lupam glavom - rekla je Matora.

- Nije na Matoroj da odlučuje u bilo čije ime - rekao je Đedović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić