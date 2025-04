Bez dlake na jeziku!

U narednom video snimku koji je voditeljka Ivana Šopić najavila prikazano je kako Jovana Tomić Matora ogovara Stefani Grujić.

- Iz kreveta ne. To nije istina. Pokazivala sam nulu.Njemu smeta kad ja urlam i ne znam da se ponašam. Ne želim više ni sebe ni njega da dovodim u takve situacije - rkela je Stefani.

- Poslednja provokacija je bila u ponedeljak. Pre toga je bilo svaki dan. Kad god da Munja šmugne iz kreveta, ona me provocira. Ne znam šta da mislim više kad je Stefani u pitanju. Ako je u ponedeljak prestala, očigledno ima neku potrebu, jer je u utorak bila kod Drveta. Mislim da namerno hoće da tera rijaliti sa mnom. Zašto je toliko važan moj odnos prema mojoj porodici i mojim prijateljima? Munja je takođe kontradiktoran, nekad je utišava, a ovamo joj daje. Malo sam predaleko otišla, kad sam rekla da je otišla kod Aneli u krevet, a zapravo je Aneli došla kod nje - rekla je Matora.

- Matora sve prebacuje na Stefani. Pored kreveta smo sedele i Matora je rekla Dragani da Stefani čuje: "Joj gde si bila do sad? Da sam znala da si tako ekonomična, imala bih do sad milione". To nisam prvi put čula od Matore. Govorila je tako i za Anitu da je ekonomična, da je štekara - rekla je Aneli.

- Pa Anita jeste bila. Nisam rekla da ne pričam o njoj, ali ne pričam negativno. Ja pričam isključivo ono što se desi u emisiji - rekla je Matora.

- Dragana šteka da bi njoj bilo dobro, da bi ona imala više, a ne zbog Matore. Ispada ekonomična, a ona je stipsa i štekara - rekla je Aneli.

- Naravno da neću dati nekome ko me vređa. Zašto bi Jovana dala nekome sa kim ja nisam dobra. Ta peckanja i provokacije su bile, ali su prošle. Stefani mi je rekla: "Dragana, počinjem sve više da te gotivim" - rekla je Dragana.

- Stefani je više puta pokazala da je povređena, nije neobično da dobacuje i pecka. Odnos sa Munjom je remeti, previše je rano ušla. Logično je bilo da će se to desiti, ali ja ne mislim da ona ima emocije prem Matoroj -rekao je Bebica.

- Kada sam ja posle pet meseci razvoda i raskida, otpevao pesmu za Jelenu, rekli su da imam emocije. Ovi sad neće da priznaju. Misli Bebica da Stefani i dalje voli Matoru ali je takva atmosfera - rekao je Ivan.

- Dva dana posle Stefaninog ulaska je priznala da je ušla u neki odnos, tako da nije nelogično Stefanino ponašanje. Ovo sad nije Munjin uticaj, ona ne zna sama po sebi gde se nalazi i šta da radi - rekao je Bebica.

- Nije uticaj. Ja sam samo njoj skrenuo pažnju o postupcima. Ja volim kad ona komentariše, ali ne kad skače. Zato i mislim da ima neku emociju - rekao je Munja.

- Nju treba pustiti da bude ono što jeste. Ovo sad nije ona - rekla je Milena.

- Hoćeš da joj daš tanjir sad da razbije? Meni se ovo sviđa i odgovara mi, vaše mišljenje me ne zanima - skočio je Munja.

- Dragana se ponaša kao da se nije umešala u odnos dvoje ljudi - rekla je Kačavenda.

- Munja je kontradiktoran sad - rekao je Karić.

- Celo vreme se sudi postupcima kroz ličnu frustraciju. Stefani je mlada, polupana, ona nije normalna. Ona je inače jako čudna devojka. Svi pokušavaju njihovim savetima d aokrenu mlin na svoju stranu. Oni žele da ona bude kako njima odgovara. Budi korisna za sebe. Dolazila je u Pab da priča sa mnom, ona nikad nije pričala. Da su njih dve zajedno, mi bi svi Munju branili životom. Situacija je ta da će njih dve biti u fajtu do krajaMatora je takođe jako čudna. Dok ne izađe iz njih dve sve neće biti mirno- rekao je Mića.

- Ja znam kakav je kad dođe iz noći polomljena. Ja spavam sa njom, vi ne. Ja je gledam, vi ne - vikao je Munja.

- Poenta je da se ona loše oseća. Posle žurke se tresla. Nije joj dobro. Rekla je da se oseća da šta god uradi nije dobro, da mora da udovoljava nekome. Ja sam shvatila da je to Munja. Na kraju vaše ponašanje bude isto. Nije lepo da skače i da se razbijaju stvari, to nikome nije lepo. Ne može niko da je ućutkuje i ne treba. Plačljiva je i besna. Ona ne želi sa njim da se posvađa, hoće da joj bude lepo. Utisak mi je da joj je loše zbog svega - rekla je Jelena.

- Podržavam tu njenu promenu, ali ne mislim da će biti trajna. Munja je shvatio da je pogrešio, pa pokušava da kroz nju opere i sebe. Osetio je zbog čestitke da ima još veću obavezu. Normalno da to između njih nije prošlo i da još tinja, čekamo samo da li će se rasplamsati - rekao je Karić.

- Njoj se dešavao nervni slom, a njeni prijatelji su navijali: "Top, to". Umesto da pomognu nekome

Autor: A.Anđić