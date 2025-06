OVO JE NJEN FIJASKO: Kačevenda ubacila u petu, pa napljuvala Enu kao nikad, ona okrenula na Peju, pokušala da dokaže njegovu ljubav! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emsija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje Mileni Kačavendi.

Kačavenda, idemo na sunce da čujemo tvoje pravo mišljenje o Eni.

- Ja uvek dam šansu. govorila sam da me najviše iritiralo što su drugi pričali o njoj. Dala sam šansu is tekla drugačije mišljenje o njoj. mnoge stvari mi se nisu svidele. Ja ne izdajem nikakve tajne. U prvoj raspravi sa Pejom je iznosila stavri za njegovu majku, to je prva greška. Sad ponovo imam mišljenje da je kanta - rekla je Kačavenda.

- Neki dan je rekla da je Peja kanta, ali sad je spustila loptu sa njim, pa sam ja opet kanta. AKo se vide moje suze onda su lažne, ako se borim ovde rečima onda sam morbidna. Ljudima se ne može udovoljiti, a ja sam izgubila ambicije da udovoljavam. Ona je vrlo pristrasna, znam kada je bila pristrasna i prema meni. Znam kada sam grešila, ali to sada nije slučaj. Ja sam izgubila Mateju. Ogradio se od mene zbog dve reči. I ja imam svoj ego i mene je povredila situacija sa njim - rekla je Ena.

- Opet šaltaš priču. Ćutim Peji jer sam videla da je prekvitao i ne želim da ga kanalim. jedinot i ne zameram vređanje jer ja vređam. Ja sa Đedovićem živim 19 meseci, pitaj ga šta bi bilo da mu kažem da jede go*na ili puši ku*ac. Isto si mu uradila i sa papirom. Jedi ku*ac - odgovorila je Kačavenda, pa dodala:

- Luka je tebe izvređao prvi jer je bio ivčan taj dan. Ajde njega da izuzzmemo, a šta ćemo sa Matejom? Da mu se onako iznaj*beš mame, je l' imaš ti obraz? Primetila sam da babu pozdravljaš najviše, a roditelje vrlo retko. Mrvicu poznaješ, ej bre! Deluješ kako borac za plasmane. Fejk si, jedino si u svađama iskrena. Ti si jedan ku*ac od žene brata - rekla je Milena.

- Ni ja Mateji ne bih uradila ono što on meni radi - rekla je Ena.

- Ako tebe povredi Aneli šta se na mene brecaš? Je l' to normakno. Ovde ne mogu da bežim od tebe - rekao je Peja.

- Kad je sa mnom on je dobar, a kad nije evo šta radi. Mene odvajaju od tebe, a ne vide. Ja znam da se ova devojka slaže sa mnom - rekla je Ena.

Autor: A.Anđić