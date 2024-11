Maratonska svađa Dušice i Kristijana, ona mu udarila na porodicu, on zapenio: Nesigurna si i ružna (VIDEO)

Puklo prijateljstvo.

Kristijan Golubović i Dušica Topić bili su vrlo bliski sve do nedavno, kada su odlučili da prekinu prijateljstvo pa se sada najniže udaraju verbalno.

- Psuje žene ovde druge, ponižava, sve sam ja videla. Nisam na to navikla. On dok nije izabrao, navikao je na ološe. Pokušava da ide na tu foru ovde, to možeš drugima. Mene ne može ni da pipne. Takav mu je dogovor, svaka čast - rekla je Dušica.

- Kakav dogovor gl*pačo, odlepila si. Ljubomorna, mogu malo i druge da priđu, ne samo ti - rekao je Kristijan.

- Džaba ti pare, svaka čast kako imate dogovor, da može neko da ti prilazi, to je emotivna teška muka. Ja ti želim, koliko ti je dozvoljeno, da iz*ebeš nekog usput - rekla je Dušica.

- Tebe sam mogao kad sam hteo. Tebe j*bem žmureći - rekao je Kristijan.

- Ja to kao žena ne bih mogla da podnesem - rekla je Dušica.

- Pa naravno kad si ružna i nesigurna - rekao je Kristijan.

Autor: S. J.