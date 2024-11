Kristijan ubedljivo vodi u izboru za najlepšu kućicu, Aleksandra rešila da se ne ljuti što su joj razvalili rad: Sve je to u sklopu lečenja (VIDEO)

Danas je dobre volje.

Gazdarica Elena Petrović pročitala je pismo koje nalaže da Farmeri donesu sud o kućicama jedni drugih, odnosno koja je najlepša a koja najružnija, kako bi se proglasio pobednik.

- Kod mene postoje tri kućice koje mi se sviđaju, to je naravno Kristijan, u njegovu kreativnost smo se svi uverili, druga je Sale i Rea, treća je Aleks. Mislim da ima naiteresantniju priču, neka se niko ne ljuti zbog toga. Veoma je kreativna i interesantna priča koja me je nasmejala, ali glasam za kućicu Kristijana Golubovića. Ona koja mi se najmanje sviđa jeste Jelenina i Markova, jer nije ofarbana - rekla je Lili.

- Jedno je kad je obojiš, drugo je kad je nagrdiš. Ovo je drveno, rustično - rekla je Dušica.

- Snežu niko nije pohvalio, za Kristijana smo navikli. Dvoumim se između Kiki koja ima emotivnu priču, što se tiče estetike najlepša je Kristijanova. Hvala ti Aleksandra na reklami, i negativna reklama je reklama, makar sam pomenuta. Zbog emocije koju je izazvala Kiki, daću njoj glas. Babejićkin rad je najružniji - rekla je Jelena.

- Od sad me zovete doktor Jakšić. Većina su moji pacijenti, radiću sa vama još mesec dana. Moji ste eksperimenti. Žao mi je što ste mi razvalili kuću, ali mi doktori se ne ljutimo, sve je to u sklopu lečenja. Najlepša kućica jeste Lakićeva i od Lili. Ovo mi izgleda kao tunel za voz kada se ide na more - rekla je Aleksandra.

- Ja nisam sujetna - rekla je Sneža.

Autor: S. J.