Kiki upalila radar! Razotkrila nove afere na imanju, ubeđena da se ovi farmeri nešto imali napolju (VIDEO)

Kiki upalila radar!

Kristijan Golubović i Kiki Star jutros su komentarisali Ognjena Ravića, a onda je Kiki otkrila detalje iz njegovog privatnog života.

- Zamisli ti iz izolacije odeš u štalu da spavaš -rekao je Kristijan.

- Ko? -pitala je Kiki.

- Ognjen -rekao je Kristijan.

- Oni iz izolacije ne smeju nigde da idu, oni nisu normalni, lusi su -rekla je Kiki.

- On je nešto sav muljav muljavi, ne znam šta se sa njim dešava -rekao je Kristijan.

- To što pričaju da je gej, to ne pričaju za džabe. On i Lakić su nešto imali napolju, a to ću ja da otkrijem samo ako ostane -rekla je Kiki.

- Misliš da su imali? pitao je Kristijan.

Detaljnije pogledajte u video prilogu.

Autor: M. Vićović