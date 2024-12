Na tvom krevetu samo drva i štroka! Rea sasula Jeleni sve u lice, smatra da je sebična i lenja do besvesti (VIDEO)

Rasprave ne prestaju.

Andrea Anđelković suprostavila se Jeleni Golubović, sukob je počeo zbog drva, tvrdi da Jelena uzima samo sa sebe i da joj je važno samo da njoj bude toplo.

- Ajmo ovako, Conjo. Pab i dvorište, svaki pikavac, najlon, čep, hoću da nestane. Nemaš mnogo napora, kada vidim, sugeriraću ti - rekao je Kristijan.

- Okej - rekao je Conja.

- Marko, daske pored kokošinjca da uzmeš da staviš u jedan ćošak da se osuše. Natrpavate potpalu, idu najtanja, pa papir, pa onda idu srednja i deblja drva. Uvek istu grešku pravite, hajde poslušajte me. U ovoj praksi sam shvatio kako se to radi- Stoji to da Jelena ima maniju drva, mogla si bar da naučiš da založiš vatru - rekao je Kristijan.

- Ko god da je probao, ne može kao ti. Umeli ste ti i Džoni, ostali ne umeju a da traje - rekla je Jelena.

- Danas sam pet puta molila da se založi jedna vatra, a napadali su da ne može da se loži ovde - rekla je Rea.

- Za šta ti momak služi. Da je moj muž ovde, ne bi morao niko drugi da održava vatru - rekla je Jelena.

- Po tvom krevetu možemo da nađemo samo drva i štroku, sve uzimaš za sebe, sram te bilo - rekla je Rea.

Autor: S. J.