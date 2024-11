Ponovo kuju pakleni plan protiv Jelene: Ivan i Aleksandra smislili da Ilićevu gurnu Rajačiću, evo i zbog čega! (VIDEO)

Ne prestaju!

Aleksandra Nikolić i Ivan Marinković skovali su tajni plan protiv Jelene Ilić kako ne bi i ovog jutra mogla da ih uznemirava u izolaciji, a i kako bi se potpuno sklonila od njih.

- Rećiću da joj kažu da se Rajačić večeras opet zainteresovao za nju, dečko je blam veliki - rekao je Ivan.

- On je odmah skontao da ja igram igru i poludeo je - rekla je Aleksandra.

- Zato što on sve vreme čeka da uđe u priču sa Jelenom jer on nema drugu priču. Ona ako zbog nečega odustane to će biti on - rekao je Ivan.

- On se njoj ne sviđa - rekla je Aleksandra.

- Sad ću ja Munji da kažem da njoj kaže da je Rajačić opet zainteresovan, da je pričao da se oni na kvarno viđaju - rekao je Ivan.

- Ona je sad fokusirana na mene, noćas će biti haos - rekla je Aleksandra.

- Ja joj neću dati - rekao je Ivan.

- Ja joj ne želim loše - rekla je Aleksandra.

- Ni ja, hteo sam da te pitam zašto ne pominješ nekog koga imaš napolju? - upitao je Ivan.

- Prvo da se dogovorimo šta će noćas biti - rekla je Aleksandra.

- Ja ću biti tu, ti ćeš biti pozadi - rekao je Ivan.

- Što ti ne odeš da pričaš sa njom lepo - rekla je Aleksandra.

- Da je urazumim? Jel si ti normalna. To je nemoguće, drugo ja to ne želim - rekao je Ivan.

- Meni je to strašno - rekla je Aleksandra.

Autor: N.P.