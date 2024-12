IZA JAKE LIČNOSTI, KRIJE SE STRAH... Andrea otkrila čega se najviše plaši po izlasku iz rijalitija: Bojim se da moji roditelji... (VIDEO)

Iskrene do koske...

Aleksandra Babejić i Andrea Anđelković danas suse osamile, gde su porazgovarale o njihovim najdubljim strahovima u rijalitiju. Aleksandra se tom prilikom prisetila žene koja joj je puno pomogla u životu.

- Bila sam kao bez duše, kada vidiš dete uništeno. Nisam imala du*e, gru*i... Urnisali su me tamo odakle sam ja. Sve sam ja bila kriva... Ja sam tražila spas u pevanju i tako sam kontaktirala pevačice, pravim ja videa, montaže, gluposti... Ona je mene zvala tada kod nje... Otišla sam nekoliko puta... Ja sam kada sam je upoznala sa 17 godina, oprvi put sam osetila nešto u stomaku. To je bio neki osećaj... I kada sam je ponovo videla... Znala sam da je to to. U svakoj ženi sam tražila majku. Moja Gaga... Upoznaćeš je - rekla je ona.

- Iza moje maske, jake ličnosti stoji strah za to kako će da bude kada izađem napolje. Bojim se da li će on hteti da ostanemo, bojim se rekacije porodice... Moj stav je moj stav, ali se bojim... Bojim se kakav će on biti, najviše - rekla je Rea.

- Bićete vi... - kaže Aleksandra.

- Nadam se da će sve doći na svoje - zaključila je Rea.

Detaljnije u nastavku teksta.