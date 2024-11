Aleksandra se povlači? Otkrila Sandri šta je muči, pa priznala: Nikom ne treba takva žena, ali ne želim... (VIDEO)

Iskrena do koske!

Sandra Obradović i Aleksandra Nikolić nastavile su razgovor u dvorištu, te su tom prilikom porazgovarale o Ivanu Marinkoviću.

- Možda on ne želi da se reši - rekla je Sandra.

- Ma želi, pričao je on meni neke priče, načeo se, videćeš...Ne želim ništa da se desi zbog mene što se tiče njih, neću nikakav teret, da sam ja razdvojila ili da se ova diskvalifikuje ili nešto...Nikome ne treba takva žena. On mi je objašnjavao kako je to bilo, pitala sam ga - rekla je Aleksandra.

- On može da priča tebi kako želi, a da to nije tako - rekla je Sandra.

- Misli da se trudi da bude iskren, ali ja ne verujem nikom - rekla je Aleksandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić