I ja sam volela čoveka koji me je zloostavljao: Aleksandra progovorila o svojim emocijama prema Ivanu, pa priznala: Bog me je njemu poslao (VIDEO)

Iskrena do koske!

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs, novinar Darko Tanasijević podigao je Aleksandru Nikolić, kako bi s njom porazgovarao o njenom odnosu sa Ivanom Marinkovićem.

- Da li shvataš da u očima svojih cimera ispadaš smešna kada pokušavaš da prisnost sa Ivanom opravdaš nekim zadatkom koji si sama sebi dodelila - pitao je Darko.

- Da, da, vidim. Nisam očekivala da ćemo imati tako dobru komunikaciju, dopala mi se ta dobra komunikacija. Nisam očekivala da ćemo imati tako zdravu komunikaciju...Ja sam u nedelju, posle te izolacije, mi smo igrali neku igru, šalili se, meni je to prijalo i tu počinje sve. Ja se vraćam kući sutradan, ležem u krevet i razmišljam: "Top, da iskoristim situaciju da vidim dete" - rekla je Aleksandra.

- U kojoj meri si promenila mišljenje o Ivanu Marinkoviću i čime te je iznenadio - pitao je Tanasijević.

- Drastično sam promenila mišljenje o njemu, nadam se da ne grešim. Smatrala sam ga inteligentnim, ali mi se to kosilo sa tim da je loš čovek...Mislim da mu je Bog mene poslao. Mislim da on itekako ima dušu i osećanja samo on to negde prikriva, jer je to verovatno njegov odbrambeni mehanizam, a ja ga vidim onakvim kakav on stvarno jeste - rekla je Aleksandra, a onda je otkrila da li će se povući:

- Ne, neću se povlačiti, nastavićemo komunikaciju ovako, zašto bih prekinula nešto što mi odgovara? Što se tiče Bebice i Teodore, nisam se fokusirala - otkrila je ona.

- U kojoj meri ti prija to što Ivan ne štedi komplimente na tvoj račun - pitao je Darko.

- Nije me iznenadilo jer ja znam kakva sam, a on je rekao sve što jesam, ništa nije preuveličavao. Ne vidim razlog za to da on mene ocrni - rekla je Aleksandra.

- U jednom trenutku, dok si bila u svađi sa Ivanom, rekla si da je sve što se trenutno dešava zapravo obostrano zadovoljavanje Ivana i Jelene, da li si želela da kažeš da Ivanu i Jeleni prija i odgovara ovaj haos - pitao je Darko.

- U jednom momentu sam se zapitala, ko je ovde lud između njih dvoje? Ona njega maltretira, tu nema šta da se priča, a on to trpi. Nije mi zdrav odnos, ja mislim za nju, nažalost, da joj treba stručna pomoć. Ona mene ne može da uvredi jer je ona za mene bolesna i treba joj pomoć, a što se njega tiče, mislim da je on usput zavoleo osobu koja ga muči, mislim da je to Stokholmski sindrom, jer sam i ja volela čoveka koji me je zloostavljao. Nisu me razumeli, govorili su mi: "Daj, šta lupetaš, da voliš čoveka koji te bije?", ali to ne može da se objasni - rekla je Aleksandra.

- On je rekao da se na tebe ne ljuti, da li možete sve da zaboravite i nastavite tamo gde ste stali ili da krenete ispočetka, ti si se usaglasila - rekao je Darko.

- Ja sam očekivala da se neće naljutiti, očekivala sam razmevanje, a time mi je pokazala da sam ga dobro procenila - rekla je Aleksandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić