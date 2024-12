Peca otkrio da je dodirivao Elenu, Boža se zajapurio od besa, čitava kuća na nogama! (VIDEO)

Slab je na nju.

Na igri istine, pokrenula se tema o odnosu Bože Džonsa i Elene Petrović, u sve se umešao Predrag Peca Lazić koji je određenim detaljima izazvao opštu pometnju.

- Gde si je uhvatio - rekao je Kristijan.

- Za s*se. Evo majke mi moje. Nisam hteo to da kažem - rekao je Peca.

- Na intervjuu je rekao da voli Enu - rekla je Aleksandra.

- Ja sam očevidac. Peca hoće da bude kao ti, mačo muškarac. Ena sedi u Pabu, puši cigaretu sa mnom, Peca kaže sviđa mi se Ena. Ti nisi nju uhvatio u predelu grudi. Kaže da je Boža dosadan, naporan - rekao je Conja.

- Ovoj devojci sam dva meseca posvetio pažnju. Bilo je hoću neću. Kada sam shvatio da me ona ne voli, da se to tako smanjilo u jednu sveću, da je ta sveća danas dunuta skroz. Neću da me više devojka ponižava. Što se tiče Elene, ja sam devojci sto puta rekao da mi se sviđa. Liči na jednu devojku s kojom sam bio - rekao je Peca.

- Koliko se dugo ti Eleni udvaraš, a ova devojka je i dalje u tvom životu - rekao je Nikola.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S. J.