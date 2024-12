'SVI STE MI OKRENULI LEĐA' Boža Džons doživeo emotivni BRODOLOM, pa kroz suze raskrstio sa Elenom! (VIDEO)

Nije mu lako!

Boža Džons je doživeo potpuni nervni slom, pa zakukao na sav glas.

- A ti prepodobna mati, pogledaj me u oči. meni si zabranila da se družim sa Dušicom, a ona može da se druži sa Pecom koji ti je rekao za ćerku da je ku**a. Piša**e po meni, a ja ću po vama. Sedi tu puši cigaru, još malo ćeš mi ku**c pušiti. Ti ćeš mene da provociraš, provociraj sina -rekao je Peca.

- Budi muško Božo, znam zašto ti to kažem -rekao je Kristijan.

- Smiri se Božo, polako, nabošćeš se na nešto -rekao je Lakić.

- Hodaću ti po glavi i tebi i ko te brani. Sinu ti je rođendan i danas si našla da se**š po meni. Jeb**m i tebi i tvoje najbliže. Provocirate me svi. Niko nije rekao njoj da nije u redu to da radi. Gazi me i pi**a po meni. Hoćete rijaliti, evo vam ga. Sve sam vas gledao kao najbliže, a vi mi ovako vraćate. Svi ste mi okrenuli leđa -rekao je Boža.

