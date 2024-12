'DOĐI DA TE ZAGRLIM' Ena ne mari za Božine suze, nastavlja Peci da daje lažnu nadu - On naseo na njen TAJNI PLAN! (VIDEO)

Ne zna šta mu se radi iza leđa!

Elena Petrović nimalo nije marila za Božine suze, te je nastavila da igra po tajnom planu između nje i Kristijana Golubovića.

- Peco jesi li dobro? -pitala je Ena.

- Okej sam, krivo mi je samo što se to tebi desilo. Malo me iznerviralo što sam došao kod tebe, a oni su me oterali. Možeš li nekada da kažeš njima da sam ja došao kod tebe i to je to -rekao je Peca.

- Mogu. Ja sam rekla da se pomeriš, jer je on ušao u crveno, da ne bi izbio još veći haos -rekla je Elena.

- Ja njega nikada ne bih polio, da on tebe nije polio. Hoćeš li me pozvati nekada da šetamo? -pitao je Peca.

- Hoću, ja sam uvek tu -rekla je Elena.

- Ja sam kriv. Nisam ga ni video kada sam ti dao čokoladicu, neću da strepim od njega -rekao je Peca.

- Ma šta te briga za njega. On mi je nudio jabuku, a ja nisam uzela, tu je nastao problem. Neću više da pričam o njemu -rekla je Elena.

- Dođi da te zagrlim. Ne znam šta se dešava sa mnom, transformisala si me ženo -rekao je Peca.

Autor: Iva Besarabić