Peca urnisao Božu i Aleksandru! Priznao da ga ona više ne interesuje, pa otkrio šta misli o Džonsu: Sad je samo globus (VIDEO)

Nikad iskrenije!

Danas se Peca Lazić otvorio Ognjenu Raviću, pa priznao šta misli o Boži Džonsu i Aleksandri Babejić. U štali su razgovarali na pomenutu termu, a Peca je uporedio Božu sa globusom, pa ga opisao na zanimljiv način.

- Moj fokus neće da bude mala Aleksandrta uopšte -rekao je Peca.

- Pa ni ne treba, ja sam ti to rekao na početku -kazao je Ognjen.

- Ona je zaljubljna u mene, voli me, a ovo sve radi namerno da me iskompleksira. Ja sam glavni faktor, taj ćelavi globus koji je juče imao mapu sveta sa Irigom i Ugljevikom mi nije bitan. Sad je samo globus, on ti je Mesec samo treba zastavu Amerike da mu zabodemo na glavu. Svakako tema sam ja. Ono što je ona uradila samo je uradila da me iskompleksira -dodao je Peca.

Detaljnije pogledajte u video-zapisu.

Autor: M. Vićović