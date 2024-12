Oči u oči: Peca ubeđuje Elenu da ga više ne interesuje Aleksandra, ona skeptična: Zamoliću te... (VIDEO)

Sve na čistac.

Kako bi rasčistili sve nedoumice i raskrčili put za emotivni odnos, Predrag Peca Lazić i Elena Petrović odlučili su da porazgovaraju, te i eleminišu one koje im odnos kvare.

- Kao da igraš igru, ispada kao da ja treba da budem ljubomorna - rekla je Elena.

- Dokazao sam Božidaru da ona ima više potrebe da bude sa mnom nego sa njim - rekao je Peca.

- Prvi put kad ti je rekla ostavi me na miru, ti trebao da se okreneš i da odeš, a ti si ostao, kao da se igraš - rekla je Elena.

- Ne komuniciramo više i to je to, mene to više ne interesuje. Daj ti meni samo da se ponašam prema tebi kao devojci. Ako imaš neke simpatije prema meni, očekujem da provodimo malo više vremena zajedno - rekao je Peca.

- Zamoliću te da više ne radiš takve scene, ja ti se sviđam, pišeš mi pesme, a ovamo... - rekla je Elena.

Autor: S. J.