Barbi ne zna da oljušti krompir! Aleksandra urla na nju, a ona otkrila da neće kuvati ni mužu: Kad dođu deca spremaće im baba (VIDEO)

Žena 21. veka!

Aleksandra Jakšić danas je zadužena za pripremanje ručka, a Bojana Barbi nije oklevala, pa joj je priskočila u pomoć. Njih dve su zajedničkim snagama pripremale povrće za paprikaš, a Aleksandri se nije dopalo na koji način radi Barbi, pa je koristila priliku da je žestoko potkači.

- Joj kako ovo ljuštiš, sunce ti tvoje, daj mi to ovamo domaćice -započela je Aleksandra.

- Ja bolje ne umem, što moram da budem domaćica. Nigde ne piše da moram. Što god više kuvam manje me poštuju -rekla je Barbi.

- Šta te briga za druge, ti za sebe -savetovala je Aleksandra.

- Ja kažem nije mi potrebno da znam da kuvam, sprema mi majka, platim ženu pa mi spremi -objasnila je Babi kako se snalazi.

- Šta ćeš kad ti dođu deca? - pitala je Aleksandra.

- Kad dođu deca spremaće im baba, dovešću lepo ženu, daću pare i reći ću spremi mi to i to. Ja treba da mu kuvam i perem us*ane gaće, on da ide da juri drige žene -kazala je Barbi.

Autor: M. Vićović