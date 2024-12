NASEO NA NJIHOVU IGRU! Peca po Kristijanovoj instrukciji krenuo da ZAVODI Elenu, ni ne sluti da ona već zna za TAJNI PLAN! (VIDEO)

Da li će na kraju ostati slomjenog srca?!

Nakon što je čuo od Kristijana Golubovića da Elena Petrović potajno gaji simpatije prema njemu, Predrag Peca Lazić se odmah bacio na posao kako bi ostvario što prisniji kontakt sa njom, te joj je čak spremio i čokoladicu sa tajnom porukom.

Međutim, ono što on ne zna, to je da se pre njega, Kristijan već dogovorio sa Elenom i da je ona dobro upućena u sve što sledi.

- Pazi da te ne vidi Boža i napravi sr**e. Ti pleti svoju mrežu polako -rekao je Kristijan, a Peca je krenuo u potragu za Elenom kako bi joj dao čokoladicu.

- Ena imaš li minut, moram nešto da ti kažem. Ništa loše ne mislim za tebe. Ono što sam juče rekao, to je Aleksandra indirektno rekla za vas i to me je iznerviralo -rekao je Peca i dao joj čokoladicu.

- je l' me zaje**vaš? Hvala ti -glumila je da se iznenadila Elena.

- Mislim da bi mnogo bolja bila bez ostalih oko tebe. Ja sam juče izgoreo ne zbog Aleksandre, video sam šta radi i ona me više ne zanima, već zato što su indirektno rekla za tebe. Ja za tebe ne mislim ništa loše -rekao je Peca i zagrlio je.

