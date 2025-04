Nakon konslutacija koje je održao sa predstavnicima izbornih lista, predsednik Aleksandar Vučić je za mandatara za sastav buduće vlade Srbije, predložio Đura Macuta, jednog od najuglednijih kardiologa u svetu. Rok za sastav nove vlade je 18. april.

Vučić je istakao da Đuro Macut poseduje potrebne profesionalne i lične kvalitete, kao i stručnost i posvećenost za obavljanje funkcije predsednika Vlade, a pred njim je svakako težak zadatak.

Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, osvrnuo se na odluku predsednika Vučića da za mandatara predloži ime koje je bilo veliko iznenađenje za sve.

- Žao mi je zbog svega što se desilo i što je gospodin Vučević morao da podnese ostavku, jer mislim da je mogao još mnogo toga važnog i bitnoga za Srbiju mogao da uradi. Verujem svakako u mandatara za sastav buduće Vlade Srbije. Radi se o jednom svetski priznatom čoveku, a koliko on voli Srbiju govori i činjenica da je ostao, nije otišao u neku drugu zemlju iako je imao ponude. Radi na svojim naučnim radovima i radi da pomogne svojoj Srbiji. Iako je u pitanju jedan doktor i akademik, očekujem da će dati 110 odsto sebe za dobrobit Srbije - rekao je Jeremić i dodao:

- Moraće zaista brzo da radi i pred njim je težak zadatak, to vidimo i po rekcijama opozicije koji su već krenuli da ga provlače po njihovim medijima nazivajući sve što se dešava samo jednim lutkarskim pozorištem. Oni neće ni da priznaju naučnike samo zato što dolazi sa Korduna, on za njih nije ni Srbin, ni naučnik, a za ceo svet jeste - rekao je Jeremić.

Jeremić se osvrnuo i na vest da su studenti blokaderi planirali teroristički napad na Aerodrom Nikola Tesla.

Na skandaloznom snimku koji je isplivao u javnost se može čuti kako detaljno planiraju zauzimanje aerodroma i blokiranje kontrole leta.

- Juče smo videli skandal koji se dogodio vezano za opsadu aerodroma. Na najgori mogući način se zloupotrebljava autonomija fakulteta. Zamislite da planirate teroristički napad na aerodrom? Očekujem da će Tužilaštvo da reguje i to ne sa samo saopštenjima. Ovome mora da se stane na put i neko mora biti uhapšen. Celokupna javnost u Srbiji to očekuje - rekao je Jeremić i dodao:

- Ovde se već radi o poigravanju sa ljudskim životima. Da se preleti aviona obustave, pa to je samo bilo za vreme bombardovanja i nikada više. Kada se ovaj cirkus završi, Tužilaštvo će morati da postupi... Prisetimo se samo onog skandala kada je glumica povraćala po zastavi Srbije. Srbija ima svoje zakone i oni moraju da se poštuju. Ovo sve mora da bude sankcionisano, ne sme se više umanjivati njihova odgovornost zbog toga što je neko mlad. Građani Srbije nisu imbecili da više prihvataju njihove servirane laži. Na kraju krajeva, ne mogu se o predsedniku govoriti takve stvari, nazivati ga ubicom i zlotvorom - rekao je Jeremić.

Jeremić je prokomentarisao i vest da je grupa od oko 200 Srba iz svih krajeva Kosova i Metohije pešice krenula ka Beogradu kako bi 12. aprila stigli na veliki narodni skup koji se održava u srpskoj prestonici.

- Neka se opozicioni mediji malo pozabave i drugom stranom, neka kažu da je i ovo srpska mladost koja ide da podrži Srbiju. Znači nema razlike, to su isto studenti. Ali to nećemo čuti, već imamo pokušaje ismevanja - rekao je Jeremić i dodao:

Urednik informative portala Pink.rs, prokomentarisao višemesečnu blokadu fakulteta, ali i osnovnih i srednjih škola koje će ostaviti katastrofalne posledice po đake i studente.

- Roditelji su morali burnije da odreaguju. Ako će bilo kakve promene u društvu da iznedre osnovci, srednjoškolci, pa i oni na fakultetima onda je država u velikom problemu. Ovde je direktan udar bio na decu. Imali smo dve propuštene godine zbog korone, a sada i ovu propuštenu godinu, koja se ne može nadoknaditi koliko god se trudili. Nisu mi jasni ljudi u obrazovnom sistemu koji su tako olako svoje đake prepustili ulici, a neće da priznaju da su već itekako uvećali svoje plate za vreme ovog režima - rekao je Jeremić.

Jeremić dodaje da je veoma važna činjenica da naš predsednik Aleksandar Vučić ima dobre odnose sa bitnim ljudima u celom svetu, koji ga uvažavaju i poštuju, što naravno dosta doprinosi našoj zemlji.

- To su veoma bitne stvari i to su građani Srbije prepoznali za sve ove godine koliko je Aleksandar Vučić na čelu naše zemlje. on je ostavio pečat Srbije u svetu, svi ga prepoznaju i svi žele saradnju sa njim. Zbog toga smo mi čak i u ovim uslovima jedna od najbrže rastućih ekonomija. Verujem da ćemo se uspešno izboriti i da ćemo nastaviti da uspešno radimo - rekao je Jeremić.

Autor: Iva Besarabić