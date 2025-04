Nakon konslutacija koje je održao sa predstavnicima izbornih lista, predsednik Aleksandar Vučić je za mandatara za sastav buduće vlade Srbije, predložio Đuru Macutu, jednog od najuglednijih kardiologa u svetu. Rok za sastav nove vlade je 18. april.

Aleksandra Tomić, narodna poslanica, se najpre osvrnula se na odluku predsednika Vučića da za mandatara predloži ime koje je bilo veliko iznenađenje za sve.

- Pred njim su svakako veliki izazovi, pogotovo jer je i profesor Beogradskog univerziteta i Medicinskog fakulteta. Njegova impozantna biografija pokazuje da je stvarno stručnjak svetskog renomea. Srpska napredna stranka je svakako prepoznala to - rekla je Tomić i dodala:

- Ciljevi treba da budu rešavanji ove društvene krize kao i ekonomskih problema i štete koja je nastala upravo zbog ove krize. Onda imamo pripreme za 2027. godinu kao i evropsku integraciju -rekla je Tomić.

Tomić dodaje da bi upravo Đuro Macut mogao biti čovek koji će konačno uspostaviti pravi dijalog kako bi se preprodila ova društvena kriza.

- Svedoci smo da ta mržnja i to nasilje su rezultat upravo neodgovornih ljudi. Mislim da je on upravo ličnost koja može uspostaviti dijalog, jer dolazi iz univerzitetske branše. Mislim da je prednost što on nema političku prošlost. Veliki su izazovi pred nama, pitanja vezana za KiM i BiH, kao i sankcije SAD-a. Mi imamo napad spolja, ali i iznutra i mislim da bi predlog Macuta za mandatara mogao da uspostavi jedan novi dijalog o svemu -rekla je Tomić.

Tomić se osvrnula i na veliki narodni skup koji se održava u srpskoj prestonici u petak, subotu i nedelju, te otkrila šta sve možemo očekivati od tog događaja.

- U subotu možemo očekivati jedan opšti sabor, praznik kojem bi trebalo da svi građani Srbije prisustvuju. Tu će biti izloženi rezultati svih lokalnih samouprava kao i kulturno-umetničkih društava i turističkih centara. Na skupu ćete naravno moći i da predložite u anketi naziv samog pokreta, moćićete da postavite određena pitanja. Čak ćete moći i predsedniku Srbije da postavite određena pitanja, što je veoma važno, jer pruža jedan direktan kontakt sa građanima i narodom -rekla je Tomić i dodala:

- Biće predstavljena jedna nova politička platforma koju pokret formira, gde bi trebalo napraviti neke planove za budućnost po brojnim pitanjima važnim za našu zemlju. U 19 časova ćemo imati obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, to je ono što je od velikog značaja. Biće prezentovani i ljudi iz pokreta. Dolaziće sa decom, to je naravno i Lazareva subota -rekla je Tomić.

Autor: Iva Besarabić