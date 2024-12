To prerasta u boleštinu! Conja na stubu srama jer je češkao Marka po intimnoj regiji, on ustuknuo: Ne prilazim mu više blizu! (VIDEO)

Malo se zaneli.

Nikola Lakić osudio je ponašanje Nikole Jovanovića Conje, smatra da nije normalno da se pipka sa Markom Tošićem, a ima ženu kod kuće.

- On kaže češkaj me, češkaj me i kaže dao sam ti ga da mi ga češkaš, vidim da igra rijaliti - rekao je Conja.

- On kaže dobro je za rijaliti - rekla je Elena.

- Nikad to stvarno nisam probao, ne bih to radio na kameru da jesam. Izmišljaju priče o meni ,ne prilazim mu više blizu - rekao je Conja.

- Znaš kako ga je češkao, ovako - rekao je Nikola Lakić.

- Nisam, nego po stomaku - rekao je Conja.

- Znaš šta kaže Marko, tera me na fizički kontakt. Jel tebe tera neko da staviš ruku na njegov polni organ. Vi ste bolesni, to prerasta u boleštinu - rekao je Nikola.

