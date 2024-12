BAR-A-BAR SA ŽENAMA! Lakić nastavio da ogovara Božu: Odbačen od drugara, kao poslednje... (VIDEO)

Drama!

Nakon što je sa Jakšić ogovarao Božu, Nikola Lakić se sa Enom Petrović nadovezao na pređašnje priče.

- Kad te pita neko nešto, da l' na intervjuu, ne ulaziš u polemiku, ne postoji za tebe - rekao je Lakić.

- Odbačen je kao poslednje go*no od strane drugara, od tebe isto. prešao je granicu. To ide u nedogled... To ti je ono... Nema tu šta više, nema prostora za bilo šta. Kako neko prema tebi, tako i ti treba prema njemu. On je tebe degradirao kao ženu, majku, drugara... U šali, afektu, kako god. Nema osećaja da te satire - dodao je Lakić.

- Ma da, malopre se gura da priča sa mnom... Kaže kao da će svaki dan da me smara, ja ga ne fermam dva posto, a to njega loži - dodala je Ena.

- Danas je divan, a sutra će da bude "je*em ti mamu" - kaže ona.

- Isto meni tako peca, a on je za mene "X". Juče sam rekao, bolje je ovako, ne diraš ti mene, ne diram ja tebe- dodao je Lakić.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.