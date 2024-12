Haos na imanju! Boža i Peca žestoko zaratili zbog Aleksandre, čašćavaju se uvredama! (VIDEO)

Haos!

Boža Džons i Peca Lazić upali su u novi okršaj. Božu su isprovocirali Peca i Aleksandra koji su se jurili po sobi, jer je on njoj oteo šampon. Počeli su da se polivaju, a to je Božu dovelo do ludila. On je njima zamerio na detinjastom ponašanju, a nakon toga su se počastili brutalnim uvredama.

- Ajde koji vam je k*rac, teraj ovo napolje - rekao je Boža.

- Sad ćeš ti da ribaš ovo - rekla mu je Aleksandra.

- Ma beži k*rvo - rekao je Boža, Aleksandri.

To je Pecu isprovociralo, pa je skočio u zaštitu bivše devojke.

- Šta ti njoj ku*vo - rekao je Peca.

- Nije te htela ni jedna ovde, svaka koja te je odbila je sada ku*va - nastavio je Peca.

- Neću da se svađam ovde uoči slave, nemoj da bacaš stvari - rekao mu je Boža.

Autor: K.K.