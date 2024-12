Boža otvorio dušu farmerima, pa priznao da se oseća mnogo bolje! Evo šta mu je pomoglo da izađe iz depresije! (VIDEO)

Uspeo da pomogne sebi!

Na imanju je počela igra istine, ovonedeljni gazda Nikola Jovanović Conjo, započeo je igru, a prvo pitanje bilo je za Božu Džonsa.

- Reci mi Božo kakva je situacija, vidim da si angažovan u radu, fokusirao si se na rad. Da li je Kristijan uticao na tebe? - pitao je Conjo.

- Radim ne jer je meni neko rekao, osećam se mnogo bolje. Imam mnogo više samopouzdanja, izašao sam iz depresije. Rad mi pomaže dosta. Prija mi rad sa Kristijanom, popričamo o ozbiljnim temama - odgovorio je Boža.

Njegovo pitanje bilo je upućeno Rei, a od nje je tražio da objasni zbog čega ima sukob sa Lakićem, i zašto između njih vlada takva netrpeljivost.

- Što se tiče Lakića i cele te ekipe, znam da se radilo tu da se Lux i Elena smuvaju. Znam za svaki njihov tajni dogovor, ali od toga ništa. Na kraju krajeva to je bio dogovor između Elene Luxa i tebe. To nije uspelo jer se Lux stalno meni vraća. Kad god se Lux i ja posvađamo, mene ovde krene cela kuća da gazi, ali ja i te kako znam da se branim. Lakić je ušao sa tom ekipom od prvog dana, želeli su i Saleta da pridobiju. On je neko ko im daje vetar u leđa - rekla je Rea, a njeno pitanje bilo je upućeno Lakiću.

- Budući da smo pričali da poznajemo iste ljude, i da su tvoje eksplicitne slike izašle u javnost, da si bio sa ljudima koje poznajemo ti i ja, šta imaš da kažeš na konto toga? - pitala ga je Rea.

- Nemam šta da kažem, pomeni imena tih ljudi, a ja ću da ti kažem, da li sam imao nešto sa njima - rekao joj je Lakić.

- Neću, ali propagiraš priču da si porodičan čovek, a sa druge strane postoje te eksplicitne slike i odnose sa dečacima - rekla je Rea.

- To sve što sada izgovoriš, to ide u etar negde tamo - rekao je Lakić.

