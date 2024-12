Nije bila vredna svega ovoga, lagala je sve: Terza otvorio dušu pa rekao šta oseća prema Sofiji! ( VIDEO)

Nasamaren!

U toku je emisija "Pitanje novinara". Darko Tanasijević razgovarao je sa Borislavom Terzićem Terzom, o njegovom odnosu sa bivšom verenicom Milicom Veličković i bivšom devojkom Sofijom Janićijević.

Zbog čega si u više navrata menjao priču da li su tvoji prihvatili Milicu ili ne? - pitao je Darko.

- Pričao sam već o tome, otac u početku nije to prihvatio kasnije se i on složio sa tim. Gde god da smo se pojavili zajedno a da je bila moja porodica, svi su se fino ponašali prema njoj. Nije prisustvovao veridbi, a kasnije je prihvatio Milicu zbog bebe - rekao je Terza.

Kako je izgledao tvoj odnos sa Milicom pre "Elite 8"? pitao je Darko Terzu.

- Moj otac nije bio za to da ona dolazi kod nas kući, zbog svega što je izlazilo o njoj a ona nije demantovala. Isli smo za Bosnu, viđali smo se. Šetali smo se, išli po ručkovima. Nismo ni imali mnogo vremena - odgovorio je Terza.

- Kako reaguješ kada Milica govori kako ti non stop braniš ljubavnicu nadovezao se Darko i pitao Terzu.

- To mi je smešno, čim ja kažem da sam ja nešto rekao a ne Sofija, ona odmah kaže kako branim ljubavnicu. Milica ima to u sebi da provocira, neće nju Sofija tužiti za uvrede. Ona treba da bude srećna što ćemo mi ceo život biti povezani.

-Ti znači vidiš da ona ima ljubavi prema tebi? - nadovezao se Darko.

- Vidim ja to, mi i kada se svađamo ja vidim da ona ima emocije i dalje.

- Da li je Sofija bila vredna svega što si izgubio? - pitao je Darko.

- Sada kada vidim sve ovo nije bila vredna, da je bila iskrena bila bi. Ona se ovde nije gledala ni muvala ni sa kim, ali me je lagala. Ispalo sam konjina. Danas je rekla da sam ja nju manipulisao, i da sam rekao da ću biti uz nju. Bio bih uz nju da me nije lagala. Sve ovo je bilo lažno, ja vređam Dejana čoveka koji ne postoji. Mene je blam ovoga takva sam budala ispao. Dača mi je isto blam, nije mi dobro kad ga vidim. On prijatelj Sofiji a po ceo dan ide gde je MIlica - rekao je Terza.

- Kako je moguće da su se smanjila osećanja prema Sofiji, i da sada nemaš emocije? - pitao je Darko.

- I dalje sam ja zaljubljen u nju, ali za mene je ovo izdaja. Ona ovde pozdravlja svog bivšeg dečka, ma ovo je sve luda kuća. Ona će sad da sve prebaci na mene - rekao je Terza.

-Pogrešno si shvatio ona je samo crtala jelku - dobacio je Darko.

-Da jelku sa slovom "A", a onda crta medveda, ja je pitam šta radi to kaže ona crta zeca - rekao je Terza.

-Ko je video crtanje jelke? - pitao je Darko.

- Mimas, a Mateja je video za medveda, mada ne verujem da je medved tako debeo. Dobili smo čak i od podrške neke medvede, mene to ne zanima. Evo i dalje nosi medvede sa sobom. Kačket od Ene nosi sa medvedom, ma vidi napravila me je na budalu. Meda na torti za moj rođendan stiže sa sve putokazom na Tetovo. Devojka me je za sve lagala, rekla je da ona mene može da vrati kad hoće. Govorila je za tog čoveka da je njihov rođak, onda njena majka kaže da nemaju rođaka medu. Mislim da sam sve iskreno pokazao njoj, ona meni i kad kaže "volim te" to nije bilo iskreno očigledno. Kada me je grlila i plakala možda se njega setila, jednom mi je čak rekla da ću ja biti njen "meda" da će tako da me zove. Meni je sad sve jasno, njene ove laži su katastrofa - odgovorio je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K