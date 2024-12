Ognjen Ravić je prvi nominovan učesnik! Farmeri mu okrenuli leđa kad je najpotrebnije (VIDEO)

Ovo nije očekivao!

U toku su ''Nominacije'' u rijalitiju Farma. Kristijan Golubović dobio je reč kako bi dao svoj sud, a Ognjen Ravić je imao najviše glasova ukućana.

- Ovde je farma i ovde se radi, a ne zaljubljuje. Elena voli koke, voli mlado i svako voli svoju supu. Neko voli ovo, neko ono. Što se nje tiče, ona je legitimno uzela džokera u ruke kada je treperilo. Sa Saletom je najveća strast i tu još uvek tinja. Njihov odnos se očekuje i tri tačke će se pretvoriti u zarez. Dajem štapić Ogiju - rekao je Kristijan.

- Nisam ni znala da će Conja staviti Elenu i Ogija. Bolje da vi brinite o svojim brakovima nego što brinete da li će Enin sin nju gledati. Šaljem Ogija, ostavljam moju Enu - rekla je Aleks.

- Meni je jako žao što imamo jako malo vremena, ovi ljudi su ispali jako bedni večeras. Zato svake sezone izlaze kao da nisu ni bili. Ovi ljudi nisu uoppšte Eleni skrenuli pažnju na njene postupke. Lako je biti dobar u rijalitiju kao Ogi koji ništa ne radi, stavio je kapuljaču i to je to. Spao je na to da ga Jakšićka i Lakić izmanipulišu sa strane. Elena je potpuno nebitna. U nju sam se zaljubio još na lekarskom, neću dati njoj štapić već njemu - rekao je Boža.

