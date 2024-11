Dokusurila ga: Jelena Ilić priznala da se pokajala što je ikada bila u braku sa Ivanom, on menja boje poput semafora! (VIDEO)

Ovo nije očekivao!

Upravo je počela još jedna Debata u ''Eliti 8''. Tema današnje debate je loš brak ili dobar razvod, a prvi je reč dobio Stefan Karić koji je kapiten grupe za dobar razvod. Potom je reč dobila Jelena Ilić koja je Ivana Marinkovića poptuno dokusurila svojim rečima.

- Ja nisam imao iskustva sa tim, ali gledajući iskustva mislim da je bolje uvek da se ljudi raziđu na vreme i u nekim normalnim odnosima koliko toliko nego da ostaju u lošem braku. Evo čujemo kakve sve ovde bljuvotine ljudi iznose koji su bili u lošem braku - rekao je Karić.

- Jelena ja znam većinu stvari, ali posle svega je l' bolji razvod nego opstajati po svaku cenu u braku? - upitao je Đedović.

- Nije dobro ostajati ni u vezi po svaku cenu, a kamoli u braku. Ne treba tražiti ni izgovore za loš odnosu u kom se nalazimo. Ja sam tražila izgovore jer sam bila na početku raspada i volela sam ga. Kada smo potpisali papir za brak odmah sam znala da će biti teško da se radi na tom odnosu. Ne znam odakle mi uopšte energije za taj brak koji sam vukla na svojim leđima. Ne znam odakle mi ideja da se zaljubim u pažnje takve osobe koja je bila katastrofa. Bilo je lepih stvari ne kažem, ali mnogo više haosa, nemira, nepoštovanja. Ja nikada nisam dobila zahvalnost za sve dobro što sam uradila - rekla je Jelena.

- Ostajala si u tom braku, a znala si da su u lošim porodičnom odnosu? - upitao je Đedović.

- Davala sam 150 posto sebe, to je on i sam govorio dok nisam za njega postala bludnica. Dala sam milion posto sebe u svemu i sad kad vratim film želim da pokažem svima da ne rade to u životu. Ništa dobro iz našeg braka mi nemamo, dece nemamo tako da ne moramo bar da poštujemo neke stvari - rekla je Jelena.

- Da li je tvoj razlog ostanka u braku bio jer si želela da se ostvariš kao majka? - upitao je Đedović.

- Pa nije samo to, ali kažite koja normalna žena bi ušla u brak sa gospodinom koji ima sve poroke moguće. On je čovek koji je kockar, sebičan. Ja nisam bila sa njim samo zbog toga što želim dete. Ja da ga nisam volela, ostavila bih ga u haosu još pre šest godina. Jako mi je lepo bilo, zaista ga nisam volela nego mi je bilo dosadno u životu - rekla je Jelena.

- Ja sam tražio odmah razvod nakon saznanja da me prevarila što je i logično. Nakon izlaska meni nije bilo uopšte ni na umu, a kad mi je palo na pamet ja sam rekao zašto bih ja plaćao advokatu za podnošenje zahteva, nek ona plati troškove i boli me du*e. U toj razmeni poruka dok smo se još prepucavali ona meni govori da mi uskoro stiže zahtev za razvod braka i kao da sutra idem ja do advokata da podnesem. Ja kažem ja da odem? Ti ćeš da mi doneseš, znaš gde živim - rekao je Ivan.

Autor: N.P.