Kakav blam: Milena Kačavenda priznala Urošu da se sve vreme igrala sa njim, on pokušava da se opere od flerta sa njom (VIDEO)

Ovo nije očekivao!

U toku je 'Pretres nedelje' voditelj Milan Milošević podigao je Milenu Kačavendu kako bi progovorila o svom odnosu sa Urošem Rajačiću, te mu je priredila hladan tuš i otkrila da se sve vreme igrala sa njim.

- Ja sam znala da se on igra od početka sa mnom, da se nije smuvao sa ovom malom ja bih furala ovu priču još 6 meseci i sprdala se. On je kao imao emociju prema meni. On je mene tipovao za ulazak u vezu i to je to - rekla je Kačavenda.

- Ma svi su videli sve dodire i sve ostalo - rekao je Uroš.

- Ma dečko svi moji prijatelji su znali da se sprdam sa tobom, čekala sam samo reakciju - rekla je Milena.

- Nisam očekivao da će Milena da se vrati na priču posle toga - rekao je Uroš.

- Ja samo moram ovu Uroševu priču da potvrdim, on nije ništa pikirao, čak je u sredu bio pod utiskom šta mi se dešava u glavi. Ja i ti smo stali da pričamo, onda je on rekao nemoj s mojim dušmanima. Ja ne znaam šta si ti radila, ali nije mi delovalo da

- Ovo je veliki rijaliti gigant. Samo zbog ovih stvari je folirant i to sam tvrdio - rekao je Uroš.

- On je isto radio Jeleni, navukao je kao konja. Meni je rekao da je Jelenu je*ao dva puta - rekla je Milena.

- Ja želim poligraf da nisam imala se*s sa Urošem i sa Munjom - rekla je Jelena.

- A sa mnom? - upitao je Ivan.

- Ni sa tobom - rekla je Jelena.

- Pre 5 minuta mi je rekao da je igra sa Ivanom - rekla je Milena.

- Smešna si - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.