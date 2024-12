Peca nasilnik?

Aleksandra Babejić danas se rasplakala, pa kroz suze se požalila Kristijanu Goluboviću. Smatra da ne zna kako dalje da postupa u odnosu sa Pecom Lazićem, pa je priznala od kad je prestao da joj se dopada i šta je tačno presudilo i doprinelo tome da je počela da ga se plaši.

- Nemoj da se patiš, toliko si toga prošla, sad treba da se opustiš. Ovde si u teatru, imaš svoju ulogu i ne trebaš da se plašiš nikoga -rekao je Kristijan.

- On to ne shvata, kad mu govorim da imam strah od njega. Veruj da mi se ledi krv u žilama. Kad on meni priđe, ja to ne mogu da podnesem -žalila se Aleksandra.

- To si već doživljavala -rekao je Kristijan.

- Ja sam na početku ustajala, ja sad ne mogu da ustanem iz kreveta -kazala je Aleksandra kroz suze.

- Moraš, nateraj se, uradi nešto. On 24 časa gleda gde si i šta radiš, sa kim pričaš -kazao je Kristijan.

- To je psihopata već. Zanimao me je dok nije počeo da govori da će me udariti, dok me nije počeo gurati, od tog momenta sve je umrlo -rekla je Aleksandra.

Autor: M. Vićović