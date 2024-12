Marko napravio katastrofalnu grešku u odnosu sa Barbi! Aleksandra mu održala čas lepog ponašanja, a on smatra da nikako nije pogrešio (VIDEO)

Užas!

Od kako su se novu učesnik Marko i Bojana Barbi posvađali, situacija na Farmi je dosta zategnutija. Konstantno se provociraju i podmeću nogu jedno drugom, a jutros je Marko nakon što Barbi nije htela da komunicira sa njim uradio veoma nepristijan gest.

- Nisam te dirala ne obraćaj mi se -rekla je Barbi, a Marko joj je onda odgovorio nepristojnim gestom.

- Ju žalosti, fuj, kakav jadnik -rekla je Barbi.

- Stvarno si lud, uzeo i pr*nuo direktni barbi u facu -kazao je Peca.

- Bože gospode kakav debil. Jadan, jadna ona devojka koju smuva, zamisli to da smuva nešto - rekla je Barbi.

- Marko, da te pitam ja nešto. Ko je tebi rekao da je to zanimljivo, da staneš tako pored nekog i to da uradiš. Ko ti je rekao da je zanimljivo da staneš pored nekog i to uradiš? Jesi to ovde video? -pitala je Aleksandra.

- Nisam, ali sam čuo -rekao je Marko.

- Misliš da je to zanimljivo -nastavila je Aleksandra.

- Mislim da jeste -kazao je Marko, a onda je Aleksandra održala čas lepog ponašanja.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović