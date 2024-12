Na sve načine pokušavaju da ga pridobiju! Lakić i Aleksandra zasipaju Marka komentarima, poručili mu da se ne druži sa OVIM FARMEROM (VIDEO)

Marko uvučen u Lakić-Jakšić 'klan'!

Nakon što je Aleksandra Jakšić održala čas lepog ponašanja novm učesniku Marku, povela ga je sa sobom u trač pab kako bi ispitala poreklo njegovog sukoba sa Bojanom Barbi, a priključio im se i Nikola Lakić.

- Imam ćerku od osamnaest godina, ti si mlad momak. Ako ti smeta ja ti nikad ništa neći reći, ovo je za mene bilo katastrofalno. Sutra bi ti mama isto to rekla -započela je Aleksandra.

- Hoćeš da kažeš da sve više liči na Pecu - ubacio se Lakić u razgovor.

- Sa kim si takav si, da. Ne zato što mi ne volimo Pecu, ne treba to da radiš -savetovala je Aleksandra.

- I da si takav, svedi to na minimum -odjasnio mu je Lakić kako da se ponaša.

- Kao da sam joj bio potrčko, ko je je*e, kad mi je rekla da smrdim na štalu - prepričao je Marko šta mu je Barbi rekla, a povredilo ga je.

- Pa dobro, meni je to isto Lakić rekao. To je štala, mora da bude tako. Ja kad sam se vratila posle tri nedelje on mi rekao da smrdim na štalu - prepričala je Aleksandra.

Autor: M. Vićović