Barbi je hit!

Nakon što je Barbi intervjuisala Pecu Lazića, njih dvoje su onda zamenili uloge, pa je on nju ispitivao.

- Kod mene ništa novo, malo se nerviram sa budalama. ja sam u životu mažena i pažena, naučila sam na ljubav i pažnju, a to ovde ne dobijam. Volim da mi ugađaju, da me masiraju, da mi donose doručak u krevet... Želim da spavam da odmaram svoju dušu napaćenu. Većina je ljubomorna na mene jer imam svoj stil, ime i karijeru i to im smeta. Muškarci bi želeli da me imaju - rekla je Barbi.

- Gledaju da me na svaki način sklone sa puta. Na neke sam oguglala, a neki mi smetaju i dalje - navela je potom.

Ona je potom otkrila da od romanse sa novim učesnikom Markom Jovanovićem nema ništa.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.