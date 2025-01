Barbi ostavlja srce na imanju! Pored muškaraca sama nosi korpe sa drvima, Kristijan ne može da veruje svojim očima: Ti si tipična srpska žena (VIDEO)

Barbi na baterije!

Bojana Barbi danas je sama nosila prilično teške korpe sa drvima koja su spremali Stefan Stojanović i Kristijan Golubović, pa nije krila oduševljenje i pohvale na svoj račun. Hvalio ju je i Kristijan, a ona je bila preponosna zbog ovog uspeha.

- Ja sama uzmem korpu i ponesem, a Lakić i Marko jedan sa jedne strane, drugi sa druge. ja je sama odnesem k'o od šale -hvalila se Barbi.

- Trebaš da znaš da su oni muškarci, a ti si žena. Ti si tipična srpska žena, ona može do sto kila sama da nosi. Ova nova generacija pede*a može samo do dvanaest kilograma da i do sedam korpi -rekao je Kristijan.

- Oni nose ovako i muče se, ja sama podignem kao ništa i odnesem -kazala je Barbi.

- Ovaj te gleda magarac, ne uzme da ti pomogne, dolaze na cigaru svakih petnaest minuta -rekao je Kristijan.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović