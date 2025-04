RAZOČARANA SAM: Korda nastavio da se PETLJA u svoje LAŽI, Ana Nikolić nikad odsečnija (VIDEO)

Haos!

Predstavnik portala Pink.rs i voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Stefanom Kordom, a potom je pozvao da mu se pridruži i Ana Nikolić.

- Nisam hteo da se prerušavam u ženu, nego kada je Rada bila bez kose, ona je dobila periku od fanova. Ja sam uzeo da ih oraspoložim - rekao je Korda.

- Pitala sam ga da li je bu*aš i bolela ga je bu*a, a sada ga ne boli - rekla je Rada.

- Da li je bilo potrebno da tvoja majka uđe u rijaliti i da raskrinka njenog lažnog zeta da bi priznao šta je uradio?! Lagao te je sve vreme - pitao je Darko.

- Kada je Milan rekao meni je bilo sve jasno, ja sam u to odmah poverovala, samo sam htela da čujem od njega to. On je tvrdio da se ona njemu prva javila, da je ona njemu poslala broj, slagao me je da je uzela njegov broj na instagramu iz informacija, da je izmar*irao kada je čuo da je ona...Ja sam jako razočarana, najmanje sam to očekivala - rekla je Ana.

- U opisu profila mu piše bloger i link koji vodi do njegovog tiktok profila, broj telefona ne postoji - rekao je Darko.

- Trenutno ne stoji zato što sam skinuo - rekao je Korda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić