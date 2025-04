Pogubila se u lažima: Ana pokušava da igra dvostruku igru! Korda ne odustaje od pomirenja, Rada razočarana (VIDEO)

Šok!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovara je sa Anom Nikolić o njenom emotivnom odnosu sa Stefanom Kordom.

- Zašto se ne pomiriš sa Kordom? - pitao je Darko.

- Neću da se pomirim. Ja sam rekla da ne praštam i ne tražim da mi se prašta. Mi se sad družimo dok je meni lepo i dok ja želim. Ja kad ne budem želela da se družim prekinuću svaki kontakt. Pružila sam mu priliku da bude uz mene i olakša mi malo boravak. Može se reći da ja kupujem mir sa njim da mi ne bi opet psovao oca i da ne bih prošla kao što sam prošla... Ja možda samo glumim da sam dobra. Ja njemu kažem, a on što se trudi i ide sa mnom, pa onda ću da se družim i da ga vučem za nos - pričala je Ana.

- Kako komentarišeš što je Uroš rekao da si obesmislila očevu sahranu i da glumiš žrtvu? - pitao je Darko.

- Ne bih volela da bilo ko spominje mog oca, ni ispred mene, ni iza mojih leđa, ali svako ima pravo na svoje mišljenje. To nije tako i ja to ne gledam tako. Ja to gledam drugačije. Ja se igram sa njim, a on trči sa mnom - rekla je ona.

- Da li je istina da si Ani Spasojević poželela da joj se dogodi smrtni slučaj? - pitao je voditelj.

- Ja sam rekla da joj se dogodi isto, pa da vidi kako je meni - dodala je Ana.

- Mi kad pričamo nasamo mislim da je tad iskrena. Ja ću da se trudim još 83 dana i napolju ću da se trudim za Anu. Ja ostajem pri svom stavu. Što se tiče uvreda sa moje strane ja se sam sebi gadim. Nemam opravdanje za sebe. To je moja velika greška i gledaću vremenom to da ispravim - govorio je Korda.

- Rado, šta vi kažete? Sa kim se Ana igra? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ana se igra i sa mnom, ja ništa ne verujem Ani - poručila je Rada.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić