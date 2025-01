Pobrinuo se za krave, pa odmah prionuo na svinje! Peca imao nezgodu dok je čestio obor: Vepar ga ujeo za...(VIDEO)

Peca ostao u šoku!

Odmah pošto je Peca Lazić namirio sve potrebe kravama, prebacio se na svinje. Prokin zadatak je bio da se ošisti prostorija u kojoj one borave, pa se Peca nije libio prljavog posla i odmah se dohvatio lopate.

- Ne smeš da me grizeš, šta radiš to? Ne smeš da me grizeš -ponavljao je Peca svinjama.

- Je l' veruješ da me boli podlaktica, nemam više snage u rukama -žalio se Peca sve vreme cimerima dok je bio sa svinjama.

- Al me ujede vepar mali za du*e -kazao je Peca Marku.

Autor: M. Vićović