Ostao zatečen: Đedović ne može da poveruje da Matora naziva sebe ocem Munjinog deteta, priznao da je to ozbiljna boleština! (VIDEO)

Upravo je počela emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je prvo pitanje za Marka Đedovića.

- Kada misliš da si video i čuo sve, ispada da to nije tako. Kako gledaš na ovo što se desilo Munji i kako komentarišeš što imaju dva NN oca u Eliti? - glasilo je pitanje.

- Ja znam da je Stefani napolju izbegavala da se pojavljuje u društvu i tako dalje. Knjigovođa je jednoj osobi rekla: ''Stefani danas nije mogla da dođe jer ide na kontrolu za trudnoću''. Očigledno je sve vreme krila - rekao je Đedović.

- Niko na svetu nije znao da je Stefani trudna sem nje, Matore i Stefanine majke - rekao je Milan.

- Nikola je nju pitao: ''Što se ne javljaš?'', ona mu se javila u jednom trenutku i rekla: ''Imam zdravstveni problem''. Očigledno je kupovala vreme, želela je da sakrije, ali ne znam koje su krajnje namere. Meni je to budi Bog s nama - rekao je Đedović.

- Ona se ovde klela u njegovu ljubav, pa sa Zolom, a onda sa Matorom - rekao je Milan.

- Terza je sinoć istakao da Matora možda ima neki utacaj na nju i da je zbog toga krila. To onda nije normalan uticaj, ne znam šta su namere i zbog čega neko nije okrenuo oca tog deteta i rekao: ''Dođi majmune da odgovoraš sad za postupke''. Ništa mi nije jasno, na kraju se sve opet sazna - rekao je Đedović.

- Je l' vama realno da Matora pravi slavlje u kafani i da joj cepaju majcu? - upitao je Milan.

- Je l' me ti za*ebavaš? Meni je to bizarno - rekao je Đedović.

- Meni nije teško kad to čujem, ja sam to i očekivao. Matora je govorila: ''Pokušaću na svaki način da postanem roditelj'' - rekao je Munjez.

- Ako je to tako kao što kažeš, očigledno je da oni njega ne uzimaju u obzir kao tatu nijednog trenutka - rekao je Đedović.

- Ja nemam strah od Matore, to je moje dete. Mogu da je cepaju šesnaest puta, to je moje dete. Zanima me samo zašto mi nije bilo javljeno. Ono kada je počelo sa Zolom, ja sam pokušavao na sve načine da ih razdvojim. Kada je bio se*s sa Zolom, ja sam sumnjao da nije možda on otac - rekao je Munjez.

- Pre nego što je Munja diskvalifikovan, njoj je u jednom momentu kasnilo. Ona se žalila da joj se mnogo spava, da ima mučnine i da joj nije lako. Ja sam joj rekla: ''Ako si trudna, moraš odmah to da rešavaš''. Ja sad kad čujem ovo za Matoru, meni je ovo tako bolesno. Matora je u vezi sa trudnom Stefani, to mi je bolesno. Verovatno je samo htela da sakrije i zadrži dete. Ja sam se šokirala, videla sam da Munji nije baš dobro - rekla je Jelena.

