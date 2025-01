Šok!

Učesnici "Farme 8" ovo jutro imali su vremena da duže spavaju, a neki od njih to su rešili da ipak ne iskoriste.

Za to vreme, Sale Luks doživeo je napad, s obzirom na to da mu je njegova devojka Rea sredila stvari, što on ne voli, već voli da je onako kako je ostavio.

Naime, ona mu se izvinila zbog toga što je želela samo da mmu učini, dok je on nastavio da besni na nju.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić