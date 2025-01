I KAMEN BI ZAPLAKAO! Boža Džons se kroz suze prisetio trenutka kada je prvi put video POLJUBAC Elene i Ognjena (VIDEO)

Nije mu lako!

Boža Džons i Aleksandra Jakšić ponovo su postali nerazdvojni, a on je danas sa njom podelio i najteži trenutak koji je preživeo na imanju rijalitija "Farma".

- To je bila najteža scena, znaš kada su Kristijanu suze krenule. Ja na drvima, pola dana plačem pola dana radim, evo sad su mi suze krenule koliko sam je voleo. Ja radim, a ona dolazi sa Ognjenom, ja krećem da plačem. Kristijan mi govori da moram da se sklonim on nje, ali džabe to je jače od mene -rekao je Boža.

- Tad su se smuvali -rekla je Aleksandra.

- Psihički sam bilo loš, grlio sam njenu majicu sve vreme, čak je i Kristijan rekao da vidi koliko sam se zaljubio. Toliko me je namamila da ja ne mogu bez nje. Ja na drvima, kad ona dolazi, kao da je čula. Ja pevam sve tužne pesme, ona gleda i sluša. Nakon toga dolazi opet, ali sa Ognjenom, drže se za ruku onako zagrljeni. To je prva scena kada sam video da se sa nekim tako grli. Pazi ovu filmsku scenu sada, oni prolaze, drže se za ruku i samo su u jednom trenutku stali, poljubili se i pogledali ka meni. Ja krećem da plačem, bacam testeru, padam na kolena. Kristijan skida kapu i kreće da plače. U tom trenutku kada šećer nisam dobio nikada neću -rekao je Boža.

- Jao Božo, baš mi žao -rekao je Boža.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: Iva Besarabić