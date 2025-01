Haos!

Proka je ovog popodneva bio besan zbog ponašanja pojedinih farmera, a tom prilikom se posebno ostrvio na Snežu Kušadasi.

- Snežo ti si jedno veliko razočarenje. Nisi me ispoštovala. Ovo dete (Aleksandra) me ispoštovala, a niko to od nje nije tražio. Ti nisi imama ljubavi i volje da bilo šta uradiš - rekao je Proka.

- Ja sam na poštedi, radim koliko mogu - pravdala se Sneža.

