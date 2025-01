Dnevna doza poniženja Bože Džonsa! Prozvao Ognjena zbog čarapa koje nosi, pa pokazao markirani veš koji je izgoreo na šporetu (VIDEO)

Kristijan vrsni poznavalac markirane odeće!

Boža Džons je tokom razgovora sa Kristijanom Golubovićem otkrio da više ne želi nikakav kontakt sa bivšom ljubavi Elenom Petrović, a onda je prozvao njenog sadašnjeg dečka Ognjena Ravića i to zbog čarapa koje nosi. Kako mu je to bilo malo, Džons je pokazao koji veš on nosi, a Kristijan je testirao da li je u pitanju original.

- Je l' ima Elene više ili nema? -pitao je Kristijan.

- Ne zanima me više to, umrla je za mene, ne postoji. Nema više brate, kad precrtam. Nek bude sa go*narima koji nose H2O čarape pi*ka ti materina -kazao je Boža.

- A koje ti nosiš? -pitao je Kristijan, a Boža je odmah skočio da pokaže svoj veš.

- Evo ti, samo jedne da ne idem sad u kuću, hiljadu i po dinara komad. Calvin Klein sam kupio, dabogda se ne rodio -tvrdio je Boža.

- Čekaj, sad ću da vidim da li je original -rekao je Kristijan.

- Ovo sam sje*ao zato što sam okačio na Smederevac -rekao je Boža.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović