Ipak je nije precrtao!

Večeras je na imanje Farme 8 stigla voditeljka Maša Mihailović, pa je je odmah ovonedeljnog gazdu Božu Džonsa pozvala na intervju. On je govorio o gorućim temama sa imanja koje su bile aktuelne kokom ove nedelje.

- Da li si ih ti uregao više nego Kristijan? -pitala je viditeljka.

- Apsolutno da i što se tiče higijene kuće, možda će reći da sam ženski Petko, ali sutra kad se oženim blago se mojoj ženi -rekao je Boža.

- Ono muvanje kod šporeta, šta radi jedna zauzeta devojka? -pitala je voditeljka.

- Meni neće biti jasno da devojka koja kaže da je zaljubljena da razgovara sa mnom -rekao je Boža.

- Božo ti je ljubiš po vratu -podsetila ga je voditeljka.

- Neću da budem vulgaran, ali kad pomislim na nju meni se odmah digne -rekao je Boža.

- Je l' radiš ti nju? -pitao je Boža.

- Apsolutno je radim -rekao je Boža.

- Kako misliš da se otvori kad si čas dobar, a onda imaš prebačaj? - nastavila je Maša sa pitanjima.

- To je ta sujeta, to je nešto loše. Ja dok sam u ovom prostoru, danas sam se zakleo da me ne zanima, ali ja to ne mogu. Ona ima taj ku*vinski pogled, ja kad vidim da se ona hvata sa nekim, ja se odmah setim kad se hvatala sa mnom - kazao je Boža.

Autor: M. Vićović