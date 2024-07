Spreman da ogoli dušu: Janjuš najavio razgovor sa Aneli, želi da joj otkrije kako se oseća nakon svega! (VIDEO)

Ipak nije kraj?!

Na narednom video-klipu prikazanom u emisiji ''Gledanje snimaka'' učesnici su imali priliku da vide razgovor tokom kog je Lepi Mića osuo rafal po Aneli Ahmić jer se srozala zbog odnosa sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Ja ne bih da komentarišem puno Aneli. Čuo sam da je rekla da me je mnogo volela, ja to znam. Iskreno, imam samo da kažem da ću Aneli pred kraj ruijalitija reći šta imam i to je to. Ovo što je ona rekla na snimku, nije nešto što ja ne znam - kazao je Janjuš.

- Je l' priznaješ neku svoju grešku koju si napravio, a da je ona doprinela da se vas dvoje rastanete? - upitala je voditeljka.

- Iskreno, moja polupanost. To je moja greška i to je to. Ja ću pred sam kraj reći sve što imam njoj - istakao je Janjuš.

- Zamerio sam Aneli jer je rekla da joj se Janjuš gadi, ali i da ga voli. Devojka ne zna šta priča. Ona je polupana, to je jasno kao dan - kazao je Mića.

Detaljnije pogledajte u video-snimku.

Autor: S.Z.