Šok! Ovaj poznati muškarac je razlog raskida Andree i Luksa, požalila se Kristijanu, pa otkrila sve detalje: Evo kako je umešan u sve (VIDEO)

Obrt kakav niko nije očekivao!

Andrea Anđelković danima već nije u dobrim odnosima sa dečkom Saletom Luksom, pa je odlučila da se požali Kristijanu Goluboviću. On je doživeo pomračenje kada je čuo razlog njihovog sukoba, a sve je vezano za jednu sezonu drugog rijaliti programa i popularnog repera, tadašnjeg učesnika istog.

- Šta se dešava, vidim da nije dobro -započeo je Kristijan.

- Kako znaš? -pitala je Andrea.

- Muče ga demoni -rekao je Luks.

- Sutra kad dođu cigare prestaće demoni -rekao je Boža.

- Rekao je da se oseća prljavo, prvo je krenulo... Sećaš se Zadruge 4? Ja sam rekla da me je samo Kristijan branio i jednom je Vuk Mob uskočio zbog nekog osećaja krivice i taj put me odbranio. Ja sam rekla svaka mu čast, tad sam ga videla i videla sam na Instagramu da ima curu, želim mu sve najlepše. Hvala mu što me je odbranio značilo mi je -rekla je Andrea.

- Zbog te rečenice -rekao je Peca.

- On je poremećen -dodao je Kristijan.

- ''Ku*vo, je*e se sa njim'', rekao mi je da sam ku*vetina bez pedigrea -prepričala je Andrea Luksove reči usmerene njoj.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović