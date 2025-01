Da li je on sposoban za ovo?

Tokom večeri Boža Džons i Stefan Stojanović izvojili su se od ostatka farmera, završili su u dvorištu iza kuće, pa su komentarisali odnos Bože i Elene Petrović. Oni su smislili plan da joj Boža predstavi lažni zadatak kako bi je odvojio od Ognjena.

- Samo joj kaži da imaš zadatak, sedam dana mora da se odvoji od njega i da bude sa tobom -rekao je Stefan.

- Ne odjednom nego spontano. ''Posvađaj se sa njim, odvoji se od kreveta, kreni sa mnom da šetaš''. Odlepio sam za njom, ona je struja, ona mene vuče -rekao je Boža.

- Reći ći ja njoj da imamo intervju, niko ne sme da zna da smo ga uopšte imali, neka krene sa mnom i nek se obuče lepo. Ja ću tamo da joj kažem: ''Ena, ja imam zadatak''. Reći ću da imamo ful paket produženi vikend, klopa iz restorana, slano, slatko, piće, nemamo kontakt sa spoljnim svetom i bićemo ispraćeni. Nacija čeka da vidi da li ćeš da uđeš u vezu -rekao je Boža.

- Samo da vidiš da li ona može na produženi vikend da se odvoji od ovog -rekao je Stefan aludirajući na Ognjena.

- E, onda kad ja nju namamim sedam dana, onda ja mogu da kažem: ''Eto, prodala si se''. Ali sedam dana ću da je mazim, to mi je poslednja šansa. Onda ću da ugasim ovog, on kad ispadne ona nema gde, pa mora sa mnom. Njega ja pakujem, on ide kući, on je u depresiji kad ga ona šutne -rekao je Boža.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović